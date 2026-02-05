Università e Ai, il convegno all’eCampus

Mercoledì 4 febbraio 2026, all’eCampus di Novedrate si è svolto il convegno dal titolo “eCampus, didattica aumentata e AI: il ruolo delle università nelle politiche di innovazione”.

L’appuntamento

Si è trattato di una giornata di lavoro organizzata in occasione del ventennale dell’università on line e dedicata alle intelligenze artificiali per approfondire il ruolo delle università nelle politiche di innovazione. La giornata, condotta da Michele Mezza e Carlo Massarini, ha visto una serie di panel che hanno approfondito il rapporto tra innovazione e formazione dei professionisti del futuro e sulle professioni in trasformazione. Il Piano strategico di Ateneo ha costituito il filo conduttore delle diverse sessioni e l’attenzione si è concentrata anche sul rapporto tra tecnologia e salute, sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione e sul ruolo della ricerca e dei dottorandi nei processi di innovazione, prima della chiusura affidata a un momento informale di networking.

Il commento del fondatore

Le parole del fondatore, Francesco Polidori, hanno dato il via al convegno:

“Il 30 gennaio 2006 è stato firmato il decreto che ha dato vita all’Università eCampus. In questi vent’anni si sono formati nell’ateneo circa 755mila studenti. Oggi gli iscritti sono ben 194mila”.

Le parole del direttore generale

Ha aggiunto Alfonso Lovito, direttore generale di eCampus:

“Il nostro approccio all’intelligenza artificiale sviluppa un modello che garantisce alla comunità accademica una verifica di tutte le informazioni e i dati trattati, creando un argine al fenomeno dei fake”.

L’ateneo ha annunciato imminenti novità che coinvolgeranno direttamente gli studenti. Ha concluso il professor Riccardo Botteri: