Uno spettacolo per la Giornata internazionale della donna

Il Comune di Cantù, in collaborazione con l’associazione Lo Stato dell’Arte, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025, organizza lo spettacolo Fiori di Loto – Storie in musica di donne resilienti, in programma martedì 11 marzo presso il Teatro San Teodoro di Cantù, alla presenza di 287 alunni delle scuole secondarie di primo grado canturine.

Lo spettacolo

Alle 9, gli studenti delle Scuole Turati e Anzani, seguiti, alle 11, dagli alunni della Scuola Tibaldi e dell’Istituto Santa Marta, assisteranno a un viaggio musicale che racconta storie di resilienza: dalla tragica vicenda di Rosa Balistreri, finita in carcere dopo aver perso la dote della figlia, fino alle icone contemporanee Lady Gaga e Madonna, entrambe vittime di violenza. Uno spettacolo che trasforma il dolore in luce attraverso la potenza della musica e della voce. Dopo il saluto delle autorità e la lettura di un componimento di Samuele Cappellini, le talentuose artiste Sue, Laf e Sara Velardo interpreteranno le storie di donne straordinarie che, nonostante le avversità, hanno trovato nella musica la forza per superare le difficoltà.

Le parole dell'assessore

“La volontà alla base di questo 8 marzo è ricordare il percorso di emancipazione femminile e riflettere sulle sfide ancora aperte. Raccontare storie di donne che hanno affrontato difficoltà e ingiustizie, trovando nella creatività e nella determinazione la forza per superarle, significa valorizzare il coraggio e la resilienza femminile. Questa narrazione assume un valore ancora più significativo se rapportata alla fascia di età a cui abbiamo scelto di rivolgere lo spettacolo, inserendosi in una fase cruciale della crescita. Affrontare questi temi attraverso la musica aiuta ragazzi e ragazze a sviluppare una maggiore consapevolezza sulle difficoltà e le discriminazioni che molte donne ancora oggi vivono e fornisce loro strumenti per riconoscere situazioni di ingiustizia e violenza, contribuendo a formare una generazione più consapevole e attenta”, ha dichiarato l’assessore alle Pari Opportunità Natalia Cattini.