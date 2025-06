Uno spettacolo teatrale per superare le critiche ideologiche

E' stato coinvolto anche l’Anpi territoriale

Nel giardino del mercatino solidale in via Mascagni

Si terrà questa sera, venerdì 6 giugno, alle 21, nel giardino del mercatino solidale dell’usato Trapeiros di Emmaus a Erba in via Mascagni 11, la rappresentazione teatrale "Il temporale forte" della compagnia Salz, con Alice Bignone ed Ermanno Rovella.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia in uno spazio al coperto.

La scelta di unire anche Anpi all'iniziativa

Il Coordinamento Comasco per la Pace ha finanziato la serata e Trapeiros ha coinvolto anche l’Anpi territoriale in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. In questa occasione è stato scelto di proporre un evento dove entrambi fossero uniti per dare un messaggio in contrasto alle critiche ideologiche dello scorso 25 Aprile avvenute in città.

Uno spettacolo inserito nel progetto "Teatro nei rifugi"

Lo spettacolo è inserito progetto "Teatro nei Rifugi", patrocinato da fondazione Nuto Revelli, ente Parco Alpi Marittime, associazione Gestori Rifugi Piemonte, che ha coinvolto oltre quaranta rifugi tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana fra il 2019 e il 2022. E' inoltre presentato dall'associazione europea Liberation Route per la memoria della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2023 è in scena al Teatro Spazio Tertulliano di Milano.