Un’opera per il Brevetto del Ghisallo

Nella mattinata di ieri, mercoledì 17 dicembre 2025, al liceo artistico Fausto Melotti di Cantù gli studenti della classe 3C, sono stati premiati per aver partecipato al concorso “Brevetto del Ghisallo”.

Il Brevetto del Ghisallo nasce nel 2021 su idea della Pubblicinema Srl per promuove il territorio del triangolo lariano tramite la sfida sportiva delle scalate del Ghisallo attraverso la proposta di tre percorsi che danno diritto, a seconda di quello affrontato, al diploma d’oro, d’argento o di bronzo.

Tutti gli studenti, coordinati dalla professoressa Marinella Conti, si sono cimentati con una proposta grafica per la realizzazione di un’opera pittorica, per premiare i primi tre ciclisti classificati. L’opera doveva contenere una serie di elementi caratterizzanti il triangolo lariano e altri elementi fondamentali relativi al ciclismo.

Spiega Emanuele Marconi, titolare di Publicinema:

“Quest’anno abbiamo scelto il tema della terra: dopo i pionieri e i pirati ci è sembrato giusto “approdare” a terra. Tra i motivi della scelta anche l’introduzione del percorso gravel. Inoltre per ogni taccuino venduto doneremo 0,75 cent al campo Shirin di Ornago con i quali verranno piantati nuovi alberi”.