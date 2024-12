Un'opera per il Ghisallo

Un’opera pittorica per il Brevetto del Ghisallo è stato il progetto che i ragazzi della 4C del liceo artistico «Fausto Melotti» di Cantù hanno realizzato, coordinati dalla professoressa Marinella Conti.

Il progetto

Il Brevetto promuove il territorio del triangolo lariano tramite la sfida sportiva delle scalate del Ghisallo con la proposta di tre percorsi che danno diritto, a seconda di quello affrontato, al diploma d’oro, d’argento o di bronzo. Il 2024 è l’anno degli squali in omaggio alla vittoria del Tour de France di 10 anni fa di Vincenzo Nibali.

Gli studenti hanno realizzato un’opera pittorica per premiare i primi tre gruppi sportivi che hanno avuto il maggior numero di "brevettati".

L’opera da realizzare doveva contenere una serie di elementi caratterizzanti il triangolo lariano e altri elementi relativi al ciclismo, agli squali e al pappagallo, animale simbolo di Michele Scarponi, ciclista morto in un incidente nel 2017 e la cui fondazione è partner etico dell’edizione 2024.

Nella mattinata di martedì 17 dicembre sono quindi stati premiati i 5 allievi le cui opere sono state scelte come riconoscimento per i gruppi sportivi. Al primo posto si è classificata Chiara Chindamo; al secondo Valentina Spagna; al terzo Stella Longoni. Luca Zonta ha avuto una menzione speciale per la realizzazione tecnica, mentre l’opera di Celeste Spinella è stata scelta tra le cinque che hanno avuto accesso alla finale.