Uomini di buona volontà: nuova edizione per la rassegna per il mese della pace. L'iniziativa è organizzata a Lurago d'Erba dall'Amministrazione comunale con l'unità pastorale Lambrugo-Lurago e la biblioteca "Rosa Maria Picotti".

Uomini di buona volontà: rassegna da quattro appuntamenti

Quattro gli appuntamenti tra gennaio e febbraio che si terranno in sala consiliare, a ingresso libero, in occasione del mese della pace, della memoria e del ricordo.

Il primo appuntamento sarà il 16 gennaio, per la giornata della pace: alle 21 ci sarà "I compagni di Emmaus- una comunità a servizio degli emarginati", con ospiti i responsabili dell'associazione erbese, Massimo Resta e Giusy Puglisi. A seguire, l'1 febbraio, per la giornata della memoria, alle 21 ci sarà "Il magnifico impostore", rappresentazione del Teatro Laboratorio Brescia di e con Alessandra Domeneghini. Terzo appuntamento il 9 febbraio alle 17 per la giornata del ricordo: "Mili muoi, l'esordio dei miei", di e con Carlo Colombo, sarà portato in scena da Distribuzione Luisa Trevisi-Idee che danno spettacolo.

Infine, il 13 febbraio alle 21, per la giornata della pace, con Luigi Pagano e Claudio Fontana ci sarà "Il direttore - Quarant'anni di lavoro in carcere". Si parlerà della situazione delle carceri in Italia. Per tutta la durata della rassegna sarà poi allestita l'esposizione fotografica "Foglie sparse indivi/dualità" con le immagini di Giusy Puglisi. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione del Coordinamento comasco per la pace e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre per la durata delle manifestazioni la bandiera della pace.