Uso, Pagani rieletto presidente dell’associazione sportiva

Si rinnova il Consiglio direttivo dell’Unione Sportiva Oltronese, Bruno Pagani riconfermato presidente.

Uso, rinnovo del Consiglio diretivo

Venerdì 3 luglio, il sodalizio di Oltrona di San Mamette ha scelto il team dirigenziale che, per i prossimi due anni, guiderà l’Uso. Un compito non certo facile, anche perché, nel 2027, presidente e consiglieri dovranno organizzare i festeggiamenti per il settantesimo di fondazione. Il direttivo rimane, sostanzialmente, invariato, a parte qualche vecchia conoscenza. Sono usciti Carlo Ballarini e Antonio Millefanti, mentre sono entrati come nuovi consiglieri Paolo Gerosa, Andrea Schiavone e Angelo Ferrario, tutti e tre già nel Consiglio in passato.

I nomi del Consiglio direttivo

Di seguito tutti i nomi: Bruno Pagani, presidente; Massimo Pagani, vicepresidente; Davide Caironi, segretario; Valentina Di Bella, tesoriere. Poi, i consiglieri Edoardo Pagani, Giuliano Bollini, Angelo Pagani, Alessandro Gerosa, Sofia Merlo, Claudio Meletto, Daniele Luraschi, Piero Livio, Paolo Gerosa, Andrea Schiavone e Angelo Ferrario. “Per il futuro, anche in occasioni dei 70 fondazione, nel 2027, puntiamo a migliorare la sezione di atletica – spiega il presidente – migliorare la digitalizzazione per la Quatar pass, aumentare la collaborazione con le associazioni e, ovviamente, pensare a una serie di attività per l’anniversario”.