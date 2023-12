Va a fuoco il tetto di una abitazione

Allarme ad Albavilla dove, per causa da accertare, è divampato un rogo che ha distrutto il tetto di una abitazione. I Vigili del Fuoco sono sul posto

Il tetto ha preso fuoco

L'intervento di soccorso tecnico urgente è scattato sabato intorno alle 10.20 circa ad Albavilla, dove dal tetto di una abitazione di via monsignor Ciceri ha iniziato ad alzarsi una colonna di fumo dopo che il tetto aveva preso fuoco. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Erba con quattro squadre per lo spegnimento dell'incendio che ha interessato 80 metri quadrati di copertura, rendendo impraticabile il piano mansarda della casa. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il rogo ed evitare che potesse propagarsi ad altri tetti. Non si segnalano feriti.