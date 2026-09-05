Va a fuoco il tetto, evacuate 14 famiglie

Momenti di apprensione venerdì pomeriggio a Lambrugo dove a causa di un incendio sono state evacuate 14 famiglie

Il rogo

L’allarme è scattato poco dopo le 16, dopo la segnalazione di un incendio sul tetto di un edificio in via San Carlo. Sul posto, oltre ai Carabinieri e al primo cittadino, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Como, distaccamenti di Cantù, Erba, Canzo con il supporto di un’autopompa del Comando di Lecco che hanno spento le fiamme che hanno interessato circa duecento metri quadrati di copertura dell’edificio

A scopo precauzionale sono state allontanate 14 famiglie (ma per fortuna non si sono registrati feriti) e sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza. Sei appartamenti non risultano praticabili.