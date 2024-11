Va in montagna e non torna a casa: trovato vivo dal Soccorso alpino

Era uscito con il cane per fare una passeggiata in montagna, ma poi non era più tornato. Dopo l'allarme dei familiari e la mobilitazione dei Vigili del fuoco, l'anziano è stato trovato vivo

Il mancato ritorno a casa

E' stato un pomeriggio movimentato e agitato quello di ieri, mercoledì 6 novembre. Intorno alle 18, infatti, è scattato l'allarme dopo che un 75enne era uscito di casa con il cane per fare una passeggiata nel bosco e non era più rientrato.

Le operazioni di ricerca si sono concentrate nel Comune di Canzo, località Scarenna, una zona impervia. La Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, è stata allertata dalla centrale, otto i tecnici impegnati. Una squadra territoriale stava vagliando un’area particolarmente impervia attraverso unità cinofile e droni con sistema imsi catcher per la geolocalizzazione degli apparati telefonici, dove era probabile che l’uomo fosse passato. Una scelta felice perché poco dopo lo hanno ritrovato.

Una volta raggiunto, valutato e messo in sicurezza, l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento, impegnativo dal punto di vista tecnico, è finito in serata.