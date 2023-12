Va in pensione e si prende cura dei boschi del Cornizzolo

Il volontario ha deciso di attuare una pratica che risale ai nostri "vecchi"

Dal lavoro in macelleria a quello all'aria aperta

Massimiliano Valsecchi, 58 anni, di Eupilio ha sempre lavorato come macellaio. Da quando è andato in pensione ha deciso di unire il dilettevole - la sua grande passione per la montagna e l'aria aperta - all'utile: pulire i boschi e le valli abbandonate in cui l'incuria ha preso il sopravvento. E così, in maniera del tutto volontaria, ripulisce le aree boschive del Cornizzolo, togliendo rami e piante cadute, dando nuova vita al suolo.

"Comprendo il perché di certi disastri quando vedo come sono ridotti i nostri boschi"

"Mi prendo cura delle valli, nessuno lo fa più da anni. C'è di tutto: rami, piante cadute, sassi e molta spazzatura - racconta Valsecchi - Il terreno non riesce più a drenare come dovrebbe, visto il “tappeto” di detriti. Ecco allora che comprendo il perché di certi disastri e di situazioni di pericolo che si sentono sempre più spesso".

Il grazie del primo cittadino per il suo impegno

A dare importanza all'opera di Valsecchi è il sindaco di Eupilio, Alessandro Spinelli: "Siamo grati per la sua voglia di riportare i boschi al senso di pulizia che avevano i nostri “vecchi”".