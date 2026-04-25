Va in pensione, niente regali dagli amici ma una donazione per il Noivoiloro

Il comasco una volta conosciuta la realtà di Erba a sostegno delle persone con disabilità ha deciso di sostenere la creazione della nuova pinseria

Il nuovo angolo sarà ora anche bello architettonicamente

Angelo, il cui cognome preferisce tenere nascosto perché il suo fine non è essere riconosciuto, non sapeva dell’esistenza della realtà della cooperativa erbese. Quando l’ha visitata ne è rimasto colpito e ha deciso che l’importante cifra raccolta in occasione del saluto ai colleghi sarebbe andata a quel fine: fare “il vestito” alla nuova pinseria. All’interno del RistoBar Noivoiloro, infatti, verrà realizzato un angolo con forno e attrezzatura per la preparazione delle pinse. Proprio a questo fine è stata fatta la raccolta fondi online della campagna “Fare comunità” sostenuta da Bcc Brianza e Laghi. Ma grazie a questa donazione di Angelo tutto l’angolo pinseria non sarà solo attivo e funzionale, ma anche bello architettonicamente.

“Siamo noi che dobbiamo ringraziare loro per ciò che fanno”

A raccontare l’emozione di conoscere Noivoiloro è lo stesso Angelo:

“Mi ha colpito molto il loro approccio orientato all’inclusione, al non guardare solo il bisogno del momento ma progettare il futuro. E poi ho trovato persone con un grande cuore, con il sorriso sulle labbra, ho visto mani e facce al lavoro, ho visto passioni. Loro mi hanno molto ringraziato per la mia scelta, ma in realtà dovremmo essere tutti noi a ringraziare loro per tutto quello che fanno”.

“Una scelta che può essere di stimolo per altri”

La festa di pensionamento per salutare i colleghi di una vita ha radunato circa duecento persone a cui Angelo ha chiesto di fare libere donazioni a questa causa: