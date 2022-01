Vaccinando sotto le stelle: l'hub di Lurate Caccivio estende il servizio fino alle 20.

il servizio

C'è un ampia fetta di popolazione che deve effettuare la terza dose, a partire dalla fascia 12-15 anni che da oggi, sabato 8 gennaio 2022, può prenotare il booster se si è concluso il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. Inoltre ci sono i bimbi della fascia 5-11 anni che stanno facendo la prima o la seconda dose, oltre a chi ha deciso ora di vaccinarsi.

Per questi motivi, grazie alla disponibilità di Medici Insubria e di tutto il personale e dei volontari che gestiscono l'hub, il centro vaccinale di Lurate Caccivio estende il proprio orario il mercoledì e il venerdì l’orario delle vaccinazione è esteso dalla 18 alle 20. Ciò consentirà di effettuare circa 500 somministrazioni in più a settimana, quando oggi sono già ad 8000 inoculazioni a settimana. Inoltre c'è una possibilità in più: i non vaccinati possono presentarsi tutti i giorni prima delle 15 anche senza prenotazione.