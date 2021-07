Per tutto il mese di agosto continua la campagna vaccinale speciale per gli over 60 non ancora vaccinati, che potranno presentarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali del territorio per ricevere il vaccino monodose Janssen.

Vaccinazione Covid: la campagna speciale per gli over 60 prosegue per tutto agosto

L'iniziativa, promossa da ATS Insubria con la collaborazione delle ASST, si propone di favorire l'adesione della fascia di cittadini ultra sessantenni, che rappresenta il target più a rischio di incorrere in forme severe in caso di infezione da Covid-19.

Per quanto riguarda gli Hub vaccinali di Asst Lariana, i cittadini interessati potranno presentarsi, indipendentemente dal loro luogo di residenza, a Villa Erba, a Cernobbio fino al 15 agosto, tutti i giorni dalle 8 alle 20 (il 15 agosto l’Hub chiuderà alle ore 14) o a Lariofiere, ad Erba, fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 8 alle 20 (il 15 agosto l’Hub chiuderà alle ore 14).