Vaccinazioni: Asst apre nuovi appuntamenti per prime e terze dosi

Appuntamenti aggiuntivi, per la settimana dal 17 al 23 gennaio.

Come da indicazioni di Regione Lombardia, nella giornata odierna Asst Lariana ha provveduto ad ampliare ulteriormente l’offerta per la campagna vaccinale.

Appuntamenti aggiuntivi, per la settimana dal 17 al 23 gennaio, sono stati richiesti per la somministrazione della terza dose (booster) che, lo ricordiamo, è stata anticipata da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Sempre in questi giorni è stata aperta la possibilità di ricevere la dose booster anche per la fascia 12-15 anni. Appuntamenti aggiuntivi, per i giorni dall’11 al 20 gennaio, sono stati inseriti anche per la fascia 5-11 anni. Per quanto riguarda la somministrazione delle prime dosi, c’è una disponibilità giornaliera sia in questa settimana che nella prossima, così come nei giorni successivi. Pur essendo ammessa l’autopresentazione per coloro che ancora devono ricevere la prima dose, a fronte della disponibilità di appuntamenti è preferibile e consigliato prenotarsi in modo da garantire un’affluenza ordinata e sicura, evitare code, attese e problemi di gestione al personale.

Asst Lariana gestisce gli Hub di Como, in via Napoleona (la sede per gli adulti e quella dedicata ai bambini 5-11 anni), di Erba a Lariofiere (per gli adulti), di Cantù all’ospedale Sant’Antonio Abate (per i bambini 5-11 anni) e di Menaggio all’ospedale Erba-Renaldi (la sede per gli adulti e quella dedicata ai bambini 5-11 anni). In particolare per quanto riguarda Menaggio le sedute vengono via via aggiunte sulla base delle prenotazioni che vengono effettuate. I centri dedicati ai bambini sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20; i centri per gli adulti sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20. Le prenotazioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/