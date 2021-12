Vaccinazioni Covid ai bambini: ecco quali saranno le sedi comasche

L'organizzazione

In questi presidi saranno organizzate sale d’attesa e ambulatori dedicati solo ai bambini e sarà garantita la presenza di pediatri.

In vista dell’avvio della campagna vaccinale per i bambini (che vedrà coinvolta la fascia di età 5-11 anni) Asst Lariana ha individuato come sedi l’ospedale Erba-Renaldi a Menaggio, l’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù e per Como l’edificio 53 all’interno del compendio dell’ex Sant’Anna in via Napoleona.

In questi presidi saranno organizzate sale d’attesa e ambulatori dedicati solo ai bambini e sarà garantita la presenza di pediatri e personale formato nella gestione di questa fascia di età. Stante le indicazioni regionali, saranno assicurati appuntamenti - da prenotare attraverso il portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ - dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20. Prima di prenotarsi sarà importante che i genitori verifichino che siano trascorsi quindici giorni dalla vaccinazione antinfluenzale e/o dal vaccino esavalente e comunque che portino con sé il certificato vaccinale il giorno dell’appuntamento. La data di avvio delle prenotazioni, prevista per la metà di dicembre, sarà specificata nei prossimi giorni a seguito delle comunicazioni ministeriali.

"Per quanto riguarda il prosieguo della campagna vaccinale, - specifica Asst - in riferimento all’eventualità che si possano verificare code, ricordiamo che in questo momento negli Hub oltre alla somministrazione della prima/seconda/terza dose è possibile la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale (alle categorie per le quali è prevista secondo le indicazioni del Ministero della Salute). Negli Hub, inoltre, si verifica anche l’autopresentazione di cittadini, elemento non programmabile per definizione e che fisiologicamente impatta sull’organizzazione e sui tempi (l’autopresentazione in questo momento è possibile per quelle categorie per le quali è stato esteso l’obbligo vaccinale, categorie che comunque possono prenotarsi attraverso il portale regionale, ndr)".