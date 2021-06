La maggior disponibilità di vaccini, unita alla possibilità di modificare la data per l'appuntamento della seconda dose alla fine del mese, fanno sì che dal 28 giugno cambieranno nuovamente i tempi per il richiamo.

Vaccinazioni Covid: da lunedì 28 giugno si accorciano i tempi per i richiami di Pfizer e Moderna

A inizio maggio era stato deciso di far scalare la seconda dose di Pfizer a distanza di 35 giorni, mentre quella di Moderna a 42 giorni per vaccinare il maggior numero di lombardi possibile. Ora i tempi ritornano ad accorciarsi. “Da lunedì 28 giugno la seconda dose della vaccinazione anti-Covid sarà proposta dal portale per la prenotazione (https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it) dal 21° giorno per i vaccini Pfizer Biontech e dal 28° giorno per il vaccino Moderna - si legge in una nota la Direzione generale Welfare della Lombardia - Resta invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale, come da Scheda Tecnica del vaccino”.

L’obiettivo del Pirellone è di riuscire a somministrare almeno una dose a tutta la popolazione target entro la fine di luglio; se si viaggiasse su un ritmo di 120 mila inoculazioni quotidiane si potrebbe anche tagliare questo traguardo verso il 10 di luglio.

Le modalità di prenotazione delle vaccinazioni rimangono sempre le stesse, vale a dire:

- portale di Poste Italiane,

- portalettere,

- sportelli Atm di Poste Italiane e

- numero verde 800.894545.