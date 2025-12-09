Vaccinazioni, ecco gli open day a Cantù e Ponte Lambro

Open day aperto a tutti: vaccinazioni anche contro il Covid nell’ambito della campagna antinfluenzale promossa da Asst Lariana.

Vaccinazioni, ecco gli open day

Nell’ambito della campagna antinfluenzale, per sabato 13 dicembre dalle 8 alle 13.30 è stato organizzato un open day nei centri vaccinali della Casa di Comunità Ponte Lambro e della Casa di Comunità Cantù. In abbinata sarà possibile vaccinarsi anche contro il Covid. Per le categorie per le quali sono indicati (over 65enni e pazienti cronici) sarà possibile la somministrazione del vaccino anti Pneumococco e anti Herpes Zoster cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio (in abbinata è possibile la somministrazione di due vaccini).

Per la partecipazione all’open day – aperto a tutti, bambini e adulti – non è necessario prenotarsi; chi volesse potrà comunque prenotare un appuntamento per quella giornata attraverso il portale regionale Prenota Salute nell’apposita sezione “Vaccinazioni”.

Rinnovato appello

“Rinnoviamo l’appello a vaccinarsi e a cogliere questa opportunità di prevenzione messa a disposizione – osserva il dottor Biagio Santoro, direttore della struttura Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive e direttore del Dipartimento Prevenzione di Asst Lariana – La vaccinazione resta uno degli strumenti più efficaci e sicuri per proteggersi dalle malattie infettive. Vaccinarsi, inoltre, oltre a tutelare la propria salute contribuisce alla protezione delle persone più vulnerabili della nostra comunità”. Come detto, in questo momento l’accesso gratuito alla vaccinazione antinfluenzale – e anti Covid – interessa tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dall’appartenenza alle categorie prioritarie. È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o per i minori al pediatra di libera scelta, e gli appuntamenti sono fissati direttamente dal medico. E’ sempre possibile vaccinarsi anche nelle farmacie aderenti (per i cittadini maggiorenni che abbiano già effettuato in passato la vaccinazione antinfluenzale) e nei Centri vaccinali delle ASST del territorio: gli appuntamenti – sia per farmacie che per Centri vaccinali – si prenotano attraverso il portale regionale PrenotaSalute nell’apposita sezione “Vaccinazioni”.