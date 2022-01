Vaccini serali: partenza col botto all'hub di Lurate Caccivio

in edicola

Con l’obbligo vaccinale per gli over 50 raddoppiano anche le prime dosi.

I vaccini serali partono col botto: tutti gli slot dell'hub di Lurate Caccivio prenotati fino a febbraio.

In fila, all’imbrunire, per ricevere la dose booster. Sono 500 le persone che, in questa settimana appena conclusa, hanno aderito alla campagna «Vaccinando sotto le stelle» lanciata dalla cooperativa Medici Insubria. Accogliendo la richiesta delle istituzioni, la realtà che gestisce l’hub di piazza Alpini ha ampliato l’orario di apertura nelle serate del mercoledì e del venerdì: dalle 18 alle 20 possibilità, tramite prenotazione sul portale di Regione Lombardia, di effettuare il secondo richiamo.

