Vaccino Covid: non solo gli over 60, anche il personale scolastico può recarsi agli hub senza prenotazione.

Vaccino Covid: anche il personale scolastico può recarsi agli hub senza prenotazione

In vista di settembre e con l'obiettivo di raggiungere il prima possibile l'immunità di gregge, per tutta l'estate Regione Lombardia ha dato la possibilità agli over 60 non ancora vaccinati di recarsi direttamente negli hub per l'inoculazione, senza la prenotazione sul sito. Ora, da indicazioni regionali, è possibile l'accesso in autopresentazione agli hub anche al personale scolastico (docente e non). Fondamentale infatti, per evitare nuovamente un anno in Didattica a distanza, la vaccinazione di chi opera in ambito scolastico.

In provincia di Como il personale scolastico può recarsi negli hub di Asst Lariana: a Villa Erba, a Cernobbio, aperto fino al 15 agosto, tutti i giorni dalle 8 alle 20 (il 15 agosto l'Hub chiuderà alle ore 14) e a Lariofiere, ad Erba, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 (il 15 agosto l'Hub chiuderà alle ore 14).