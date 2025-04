Valentina scrive al papa durante la malattia, il Vaticano risponde

Queste le parole scritte dalla piccola Valentina: "Spero che tu guarisca presto e ti mando questo disegno per la tua pronta guarigione". Con grande sorpresa della famiglia, giovedì 3 aprile è arrivata la risposta dal Vaticano: "Cara Valentina, con premuroso pensiero, hai fatto pervenire al santo padre Francesco, quale segno di affetto e vicinanza, la graziosa letterina in occasione del suo ricovero in ospedale. Il papa, che ti pensa con amorevole tenerezza e ti ringrazia per tale gesto, assicura il tuo ricordo all’altare, affinché tu possa crescere lieta e serena in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non ci lascia mai soli. Invocando la protezione della vergine Maria, sua santità invia di cuore la paterna benedizione, che volentieri estende alle persone vicine, chiedendo di continuare a pregare per lui. Anch’io ti saluto cordialmente, affidandoti al Signore".

“Ha funzionato mamma"