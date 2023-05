Raccolte 150 firme per dire "no" al nuovo orario scolastico dell’istituto comprensivo di Valmorea.

Valmorea, genitori in protesta contro la scuola: "No a un pomeriggio in più a settimana"

La protesta dei genitori coinvolge ben cinque Comuni - Binago, Solbiate con Cagno, Valmorea, Rodero e Albiolo - e alla base di tutto c’è la recente modifica all’orario, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno. Tra le motivazioni di tale dissenso, messo peraltro nero su bianco in una missiva inviata al dirigente scolastico Massimiliano Branchini, la mancata informazione preventiva alle famiglie e la presunta non necessità di espandere l’orario di frequenza, al quale è stato aggiunto un pomeriggio obbligatorio alla settimana per tutte le classi della scuola primaria e, per le classi quarte e quinte, addirittura due.

Tali modifiche - secondo il parere delle famiglie che hanno sottoscritto la protesta - renderebbero difficoltosa la conciliazione della scuola con le attività extrascolastiche dei bambini.

