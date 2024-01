Vandali di Capodanno ad Andrate: devastata piazza della Pace

Panchine divelte, cestini sfondati e rifiuti sparsi con danni da migliaia di euro: le Forze dell'ordine stanno lavorando per individuare i responsabili della devastazione

Vandali in azione a Capodanno

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per Andrate, frazione di Fino Mornasco. Allo scoccare della mezzanotte, la notte di Capodanno, un numeroso gruppo di vandali ha pensato bene di festeggiare il nuovo anno sparando grossi petardi in piazza della Pace, ma i festeggiamenti, più che leciti, sono sfociati in veri e propri atti di vandalismo e devastazione, con danni da migliaia di euro alla cosa pubblica.

4 panchine su 6 sfondate e addirittura divelte, 2 cestini dell'immondizia danneggiati tra cui uno distrutto completamente, nonché bicchieri, bottiglie, lattine vuote e rifiuti di ogni genere sparsi per l'intera area: in queste condizioni è stata ritrovata la piazza la mattina seguente, di fianco alla chiesa di San Bartolomeo.

I primi a segnalare con rabbia l'accaduto sono stati una cittadina sui social e Luigi Monteleone, membro della Commissione di quartiere di Andrate:

"Sono stati dei teppistelli, ma nessun residente di quella zona del paese è uscito per fermarli, spero che le telecamere presenti funzionino cosicché possano essere identificati e pagare per i danni che hanno provocato".

Il commento del sindaco Roberto Fornasiero

Deluso e molto duro sull'episodio il sindaco Roberto Fornasiero:

"Ci sono danni da migliaia di euro per le casse comunali, rovinati diversi arredi di piazza della Pace e lasciata ogni tipo di sporcizia. Gli operai del Comune hanno subito provveduto a pulire e a mettere in sicurezza la zona, ma prima abbiamo fatto le foto e un sopralluogo con la Polizia locale. Procederemo con una denuncia per atti vandalici, abbiamo già a disposizione le immagini della videosorveglianza a 360 gradi di cui la piazza è dotata e la Polizia ha già scaricato le riprese, le visionerà e le consegnerà ai Carabinieri. Chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti, ma soprattutto i responsabili, prima che venga formalizzata la denuncia".

La telecamera ha colto in flagrante un gruppo di ragazzi molto giovani in piazza, in piedi a chiacchierare - si pensa possano essere minorenni della zona - e ad un certo punto via al folle gesto. Le Forze dell'ordine, come ribadito dal primo cittadino, sono già all'opera per identificare i vandali e metterli di fronte alle proprie responsabilità nonché al cospicuo risarcimento dei danni.

"Non possiamo far passare questo episodio come una semplice ragazzata - ha concluso Fornasiero - si è andati ben oltre, con danneggiamenti importanti a beni pubblici che costeranno alla comunità tanto soldi, non sono di scarsa entità. Dispiace perché si tratta dell'unica piazza di Andrate e punto d'aggregazione per i giovani, a lato della chiesa parrocchiale e del luogo in cui stiamo costruendo un campo polivalente per permettere ai giovani di stare insieme. Questi sono episodi che amareggiano e riteniamo sia necessario far pagare al più presto i danni a chi li ha cagionati, è un segno di civiltà e di giustizia".

Sarà quindi necessario sostituire e riparare le panchine, alcune delle quali sono già state rimosse, e i cestini pubblici in attesa di individuare i responsabili, ma oltre ai danni rimane l'amarezza del sindaco e dei cittadini di Andrate per un episodio sgradevole, che di certo non rafforza e non unisce una comunità.