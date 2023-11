Vandalismi a Eupilio: puliranno gli adolescenti

Fare della brutta vicenda dei vandalismi successa a Eupilio un modo per educare i più giovani. Ci ha pensato il parroco, padre Giovanni Giovenzana, che insieme al team degli educatori dell’oratorio ha convocato gli adolescenti in un incontro ad hoc per parlare della situazione. Ne è uscita all’unanimità la volontà di ripulire lo scempio.

Vandalismi a Eupilio, don Giovanni: "I ragazzi non si sono tirati indietro"

"L’obiettivo era discuterne con loro. Quanto è accaduto è grave: una cosa è l’arte dei murales, un’altra i vandalismi con volgarità e svastiche. Poi il dubbio che possa essere coinvolto qualche giovane dell’oratorio c’è, perché i fatti sono accaduti la notte di Halloween e quella precedente. In serate in cui i nostri ragazzi erano in giro per le strade anche per nostre iniziative - spiega il sacerdote - Abbiamo voluto renderli consapevoli della gravità dei fatti ed è emersa l’idea di pulire. I ragazzi non si sono tirati indietro e abbiamo già dato disponibilità al sindaco. Posso dire che da tutta questa vicenda ne è almeno uscita una reazione positiva ed è l’inizio di un cammino".

I gravi atti vandalici - che in un primo momento parevano circoscritti alla scuola, al muro di via Scheibler e ad alcuni cartelli - si sono compiuti anche sulla nuova area Skyfitness al Segrino.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 11 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui