Schiamazzi, inciviltà, vandalismi e anche una porta di calcio disegnata con vernice spray sul muro dell’ex asilo. Convivenza difficile in piazza Sant’Ambrogio, a Lurate Caccivio, sempre più difficile. Il sindaco si è recato sul posto per bacchettare i ragazzi.

Vandalismi a Lurate Caccivio: il sindaco fa la ronda per bacchettare i ragazzi

A voler ben vedere il copione è lo stesso ogni estate, ma quanto sta accadendo nelle ultime settimane ha raggiunto la soglia di guardia. Tanto che non solo sono intervenute le Forze dell’ordine, schedando il gruppetto di giovani che quasi ogni sera si ritrova in centro a Lurate, provocando dissenso e proteste tra i residenti, ma anche il sindaco Anna Gargano. Proprio il primo cittadino si è recato sul posto in orario serale, per ben due volte, cercando un dialogo con i diretti interessati.