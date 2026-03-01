Vandalismi alla chiesetta dell’Alpe del Viceré

Vandalismi alla chiesetta di Santa Rita, all’Alpe del Viceré a Erba. E’ successo probabilmente nella notte tra venerdì e sabato scorsi e il gesto, al di là dei danni economici, ferisce nel suo significato

A scoprire quanto accaduto l’ex sindaco Pozzoli

Colpito il piccolo edificio sacro: atti vandalici a Santa Rita. Lo ha scoperto Filippo Pozzoli, ex sindaco di Erba che, nonostante gli acciacchi, continua a presidiare le sue amate montagne. Sono stati lanciati sassi contro la porta di ingresso e qualcuno ha poi cercato di forzarne l’apertura per entrare. Non riuscendoci, si è accanito sulla finestra, rompendo il vetro sempre con l’ausilio di sassi.

“L’ultimo di una serie di episodi. Ora pensiamo a mettere le telecamere”

A raccontare come l’accaduto sia l’ultimo di una lunga serie è Ismaele Pozzoli, presidente della Cooperativa rimboschimento Valle Bova, che ha in carico proprio la gestione e manutenzione della chiesetta e dei boschi circostanti:

“Purtroppo è già capitato altre volte. L’ultima risale a circa 4 anni fa, quando con un flessibile avevano aperto l’inferriata della finestra e poi, una volta dentro, tranciato i cardini della porta della sacrestia pensando forse di trovare qualche impianto audio. Ancora prima, nel 2008, erano stati rubati i canali di rame. Noi cerchiamo sempre di fare una capatina per controllare, ma non si può presidiare tutti i giorni: ora penseremo a mettere in sicurezza e installare telecamere”.