Vandalismi e degrado al bocciodromo comunale chiuso da un anno

Vandalismi e degrado al bocciodromo comunale di Asso, ma anche alcuni senzatetto che dormivano al lavatoio di Scarenna: nei giorni scorsi la nuova Amministrazione comunale ha ricevuto le segnalazioni ed è prontamente intervenuta.

Danneggiati arredi e campi da bocce

"Eravamo qui da qualche giorno, era un sabato, quando ci hanno segnalato che c’era un problema col lavatoio di Scarenna: alcune persone ci dormivano - ha spiegato il sindaco Mirko Donadini Pina - Quindi siamo intervenuti andando a bloccare l’accesso dalle finestre, perché la porta era già chiusa".

Ma non solo, perché qualcuno si era introdotto anche all’interno del bocciodromo. La struttura è attualmente chiusa: era stata riaperta come "Nuova bocciofila" nel 2021 ma richiusa dopo pochi mesi, poi riaperta a luglio 2022 fino a giugno 2024. Da allora il locale, di proprietà comunale, è abbandonato a se stesso e qualcuno evidentemente ne ha approfittato.

"Il 2 giugno sono stato contattato da un cittadino che mi ha segnalato che il bocciodromo comunale era aperto. Filippo Nava (assessore, ndr) si è recato sul posto prima di me perché ero a Como (per le celebrazioni della Festa della Repubblica, ndr) dopo di che l’ho raggiunto. Siamo entrati e abbiamo trovato un bocciodromo - che era stato messo a nuovo sia dall’Amministrazione precedente sia da quella prima ancora - vandalizzato e con parte degli arredi rotti, i muri scritti, i campi da bocce strappati, i quadri elettrici aperti, i bagni distrutti".

Aumentare le telecamere

Da qui la necessità di implementare il sistema di videosorveglianza comunale.

"Avevamo già detto che era nostra intenzione installare più telecamere. Lo vediamo tutti i giorni, sia per il discorso dell’abbandono dei rifiuti sia per altre situazioni che potrebbero essere poco piacevoli. Credo che due casi come questi, in dieci giorni, dimostrino come sia evidente che abbiamo bisogno di telecamere per avere più sicurezza. La nostra Amministrazione porterà quindi avanti un bell'investimento su questo tema".

In merito al bocciodromo, ha quindi concluso: "Va riaperto e valorizzato, ma dobbiamo prima valutare l’entità dei danni".