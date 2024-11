Variante della Tremezzina: il punto sullo stato dei lavori

Incontro in Prefettura a Como sullo stato dei lavori della Variante della Tremezzina.

Variante della Tremezzina, il punto

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Como, un incontro per fare il punto sui lavori della Variante della Tremezzina. Alla riunione hanno partecipato il Prefetto, Corrado Conforto Galli, il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, una delegazione di sindaci dei Comuni della sponda occidentale del lago (Colonno, Grandola ed Uniti, Griante, Sala Comacina e Tremezzina), e rappresentanti della Struttura Territoriale Anas Lombardia.

Scavi sospesi

Attualmente, come noto, gli scavi agli svincoli di Colonno e Griante risultano sospesi a causa di costi aggiuntivi legati al trattamento di materiali contaminati: arsenico a Griante e idrocarburi a Colonno. Nonostante ciò, proseguono altre lavorazioni nelle gallerie: a Colonno, si stanno eseguendo lavori preparatori e getti nella galleria principale "Comacina" e nelle gallerie di servizio, mentre a Griante è in fase di completamento il rivestimento definitivo della galleria di servizio.

Per sbloccare la situazione, sono attualmente in corso le sedute del Collegio Consultivo Tecnico, il cui parere sarà seguito da una perizia di variante. Quest'ultima sarà fondamentale per consentire la piena ripresa degli scavi.

Anas conferma l'impegno

Anas ha confermato il proprio impegno a risolvere con celerità le problematiche emerse, ribadendo la volontà di mantenere alta la collaborazione con gli enti locali. Su questo punto si è registrata l’apertura di Anas anche alla convocazione del Tavolo di Regia di Cantiere, prevedendo il coinvolgimento dei Comuni interessati dalle maggiori problematiche. È stata confermata, inoltre, la realizzazione del passaggio pedonale alla Ca’ Bianca di Griante.

A conclusione dell’incontro, le parti hanno condiviso la necessità di programmare incontri periodici tra Anas e le istituzioni territoriali per garantire aggiornamenti puntuali sull’avanzamento dei lavori e per affrontare eventuali criticità con tempestività e condivisione.