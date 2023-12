Veglione, a Ponte Lambro si fa il cenone povero e solidale

Un modo alternativo per trascorrere l'ultima sera dell'anno

Un aiuto concreto per la popolazioni della Terra santa

Si svolgerà domenica, 31 dicembre, dalle 18 in avanti, l'iniziativa proposta dall'oratorio San Giovanni Bosco di Ponte Lambro. Adolescenti e giovani invitano tutti a trascorrere una serata di festeggiamenti in maniera alternativa e solidale. Il ricavato dell'evento, infatti, sarà destinato alla Caritas ambrosiana a sostegno delle popolazioni della Terra Santa.

Ecco il programma della serata

L'iniziativa prenderà il via con la celebrazione della messa alle 18 nella chiesa di Lezza. Al termine della celebrazione, chi vorrà potrà recarsi in oratorio per il cenone del povero e solidale. Il momento conviviale sarà a base di riso. I partecipanti saranno chiamati a donare l'equivalente in denaro di un "cenone tipico di San Silvestro" e il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dalla guerra in Terra santa. Per prendere parte all'evento non è necessario prenotare.

Brindisi alla Colma

La serata di festa si concluderà - se il meteo sarà clemente - alla Colma di Sormano. Chi vorrà potrà raggiugere la località montana, con mezzi propri, per le 23. Poi in gruppo si faranno due passi e allo scoccare della mezzanotte brindisi e scambio di auguri.