A Erba individuate le aree pubbliche dove sarà possibile installare le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Veicoli elettrici: a Erba arrivano 17 colonnine di ricarica

L’assessore Alessio Nava, già qualche tempo fa, aveva manifestato l’interesse a individuare e regolamentare le aree dove le aziende interessate potranno collocare le colonnine di ricarica, e così nelle scorse settimane la Giunta ha deliberato in merito alla questione. In totale sul territorio erbese sono stati individuati 17 stalli, che le aziende interessate potranno gestire, a proprie cure e spese, per un periodo di dieci anni.

(Foto Pixabay)

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 8 maggio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui