Vendita delle mele in città

Anche quest'anno torna la vendita delle mele della Croce rossa a Cantù. Sarà presente anche molto altro ai banchetti! Non mancate per sostenere il comitato della città. L'appuntamento è fissato sabato 14 e domenica 15 settembre.

Vendita mele, ecco le informazioni

La vendita si svolgerà in piazza Garibaldi a Cantù durante "La Festa dell'Anziano". Entrambi i giorni sarà possibile acquistare le mele dalle 9 alle 19. Per prenotare basta inviare un messaggio Whatsapp al 347-4861013. L'offerta minima è di 5 euro per due chilogrammi. L'intero incasso sarà utilizzato dal Comitato di Cantù della Croce rossa al fine di rispondere alle esigenze del territorio.