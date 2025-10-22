Vendita di mele per la Cri

Ritorna la vendita delle mele per la Croce Rossa Italiana, iniziativa organizzata dal Comitato di Grandate.
L’iniziativa
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 le mele si potranno acquistare sia a Grandate che a Luisago. Afferma Maria Cristina Ceccato, presidente della Cri di Grandate:
“Si tratta di un evento che portiamo avanti, con successo, da parecchio tempo. I nostri volontari, nell’arco di tutto questo weekend, passeranno nei 2 paesi porta a porta. Il costo di ogni cassetta, che ha all’interno poco più di 3 kg di prodotto, è di circa 8 euro”.
La vendita solidale
Prosegue Ceccato:
“I fondi raccolti rappresenteranno un prezioso contributo per realizzare tanti nostri progetti che nascono dalla reale esigenza di aiutare chi è più in difficoltà. Durante l’anno seguiamo sempre molte famiglie che hanno bisogno di diversi aiuti. Tra l’altro, settimana scorsa, sabato 18 e domenica 19 ottobre, siamo passati anche da Casnate con Bernate per la vendita delle mele Cri. Stiamo coinvolgendo diversi paesi per quest’iniziativa”.
La scelta delle mele come prodotto da vendere non è casuale:
“Le mele fanno bene alla salute, per esempio aiutano a ridurre il colesterolo cattivo e gli antiossidanti presenti nella buccia aiutano a proteggere il cervello dal declino cognitivo. Inoltre, le mele incidono positivamente anche sulla salute intestinale, sul sistema immunitario e sulla salute orale”.