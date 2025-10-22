Vendita di mele per la Cri

Ritorna la vendita delle mele per la Croce Rossa Italiana, iniziativa organizzata dal Comitato di Grandate.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 le mele si potranno acquistare sia a Grandate che a Luisago. Afferma Maria Cristina Ceccato, presidente della Cri di Grandate:

“Si tratta di un evento che portiamo avanti, con successo, da parecchio tempo. I nostri volontari, nell’arco di tutto questo weekend, passeranno nei 2 paesi porta a porta. Il costo di ogni cassetta, che ha all’interno poco più di 3 kg di prodotto, è di circa 8 euro”.

Prosegue Ceccato:

“I fondi raccolti rappresenteranno un prezioso contributo per realizzare tanti nostri progetti che nascono dalla reale esigenza di aiutare chi è più in difficoltà. Durante l’anno seguiamo sempre molte famiglie che hanno bisogno di diversi aiuti. Tra l’altro, settimana scorsa, sabato 18 e domenica 19 ottobre, siamo passati anche da Casnate con Bernate per la vendita delle mele Cri. Stiamo coinvolgendo diversi paesi per quest’iniziativa”.