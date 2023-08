Venne ospitata a Bosisio all'inizio della guerra: Natasha è morta sotto le bombe a Chernihiv.

C’è anche Natasha Toriia tra le sette vittime del bombardamento dello scorso sabato a Chernihiv, in Ucraina. La figlia Tetyana è invece tuttora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Entrambe erano state accolte a Bosisio Parini per alcuni mesi all'inizio del conflitto russo-ucraino.

Le donne erano arrivate in Italia all’indomani dell’esplosione del conflitto russo-ucraino ed erano state ospitate in un’abitazione parrocchiale a Bosisio grazie all’impegno del parroco bosisiese e dell’associazione Cassago chiama Chernobyl. Natasha e Tetyana, dopo alcuni mesi ospiti nella casa parrocchiale di Bosisio, erano ritornate in patria. Sabato è arrivata la tragica notizia. "Siamo pronti a offrire tutto il sostegno necessario a Tetyana e a questa popolazione, deliberatamente colpita da un criminale" ha raccontato il presidente dell'associazione.

