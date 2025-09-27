Vent’anni da parroco in paese: comunità in festa per don Erminio

Vent’anni da parroco del paese: la comunità di Orsenigo si prepara a festeggiare don Erminio Brambilla.

Messa solenne e pranzo comunitario

Nativo di Merone, 73 anni, il parroco ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1978. Dopo un incarico da vicario parrocchiale a Muggiò, dal 1982 al 1995, don Erminio ha servito per dieci anni le parrocchie di San Bartolomeo e San Nazzaro Val Cavargna, fino al 2005, per poi arrivare a Orsenigo, dove è in servizio alla parrocchia di San Martino unita a quella di San Biagio a Parzano.

E proprio a Orsenigo, nel 2018, don Erminio aveva festeggiato il quarantesimo anniversario di sacerdozio, circondato dall’affetto dei fedeli della comunità e di quelli di Muggiò e della Val Cavargna, che lo ricordano ancora con affetto per i tanti anni trascorsi in paese.

Il ventesimo anniversario di don Erminio a Orsenigo sarà festeggiato domani mattina, domenica 28 settembre, con una messa solenne alle 10 in chiesa parrocchiale, a cui seguirà un pranzo comunitario all’Agriturismo Cassinazza.