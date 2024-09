Vent’anni di Consorzio Servizi Sociali: una perla del territorio olgiatese

Il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, con sede a Olgiate Comasco, compie vent’anni.

Festa al centro sportivo di Bulgarograsso

Oggi, domenica 15 settembre, la grande festa con un ritrovo conviviale al centro sportivo di Bulgarograsso, grazie alla tensostruttura messa a disposizione dal Comune ospitante. Invitati utenti, famiglie, operatori delle strutture per persone disabili che sul territorio sono gestite dal Consorzio diretto da Andrea Catelli, che ha sottolineato il senso di squadra, l’appartenenza di ogni singola componente della grande famiglia che è il Consorzio

Il discorso del sindaco di Olgiate, presidente dell’assemblea dei sindaci

“I protagonisti di questa giornata sono tutti i ragazzi e le famiglie che nel Consorzio hanno trovato risposte alle loro esigenze e ai loro

bisogni. E a tal proposito è sempre importante ricordare da dove si è partiti, da quali erano e sono i punti saldi del lavoro del Consorzio, imparare dagli errori, inevitabili quando si svolge un lavoro complesso per migliorare e implementare sempre più i servizi. Per il prossimo futuro ci attendono nuove sfide che, anche grazie al nuovo Piano di Zona, avremo la possibilità di condividere e affrontare come una squadra. Le nostre attenzioni saranno rivolte in particolare ai bisogni ed alla prevenzione dei

disagi del mondo giovanile, mettendo in campo da una parte opportunità di aggregazione e risorse provenienti anche da enti superiori, che ci aiuteranno a gestire al meglio i singoli bilanci dei nostri Comuni”.

I progetti

Il sindaco ha sottolineato alcune esigenze: “Azioni sulla tutela delle donne, stimolando chi subisce violenza a denunciare… e non è sempre così, a rivolgersi a Telefono donna ad altre realtà che lavorano per la difesa delle donne. Per noi come Consorzio la sfida sarà quella di trovare spazi dedicati e protetti dove sentirsi sicure e supportate. E ancora azioni contro il gioco d’azzardo”.