Vent’anni di negozio, vent’anni con lo sguardo aperto al prossimo

Festeggiati vent’anni di attività, La Giocartoleria di Olgiate Comasco ha offerto un pomeriggio di intrattenimento e condivisione per piccoli e grandi.

L’anniversario

Venerdì 14 marzo Michele Bottinelli, titolare del negozio di via San Gerardo, ha voluto festeggiare l’anniversario dell’attività commerciale con un momento di intrattenimento, grazie all’intervento dell’eclettico Sagitta. Bolle di sapone giganti per i bimbi, bollicine da gustare per gli adulti. Giochi di magia, risate e foto ricordo per l’occasione.

Sguardo aperto al prossimo

Nei vent’anni di presenza dietro il bancone, Bottinelli ha offerto disponibilità e attenzione anche dal punto di vista sociale e solidale. Mano tesa, infatti, a iniziative a sostegno di chi è in condizione di bisogno. E sempre nuove idee per vivacizzare la centrale via cittadina.

Entusiasmo e gratitudine

Durante l’evento celebrativo di venerdì, significativa la partecipazione di colleghi commercianti della stessa via, di associazioni come “La Lanterna” e tanti amici. “Sono contento - le parole di Bottinelli - Una bella festa. Grazie a tutte le persone che sono passate venerdì”.