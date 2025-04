Vent'anni di Protezione civile tra passato e futuro

Vent’anni di Protezione civile, di impegno, volontariato. Vent’anni di esempio concreto. Fattivo. Di mano tesa verso chi ha bisogno, in caso di bisogno.

Protezione civile, due decadi al lavoro

Di acqua sotto i ponti ne è passata da quel lontano 2004, quando un più giovane Antonio Balestrini, vide concretizzarsi un’idea che aveva preso forma ormai da diverso tempo. Ovvero, la formazione di un nucleo comunale di Protezione civile anche nella sua Bulgarograsso. Oggi Balestrini ha 88 anni ma conserva lo stesso spirito di un tempo e, nonostante non sia più attivo all’interno del gruppo per sopraggiunti limiti di età, è comunque impegnato nel mondo dell’associazionismo. "Faccio il radioamatore e sono presidente del gruppo bulgarese ma la Protezione civile è sempre nel cuore - esordisce il fondatore - Ero volontario nella Sos ma volevo fare qualcosa anche per Bulgarograsso". Una spinta che ha trovato risposta nella disponibilità del sindaco Ferruccio Cotta, poi rafforzata dai suoi successori: Giampaolo Cusini e Fabio Chindamo. "Abbiamo iniziato con una trentina di volontari - prosegue Balestrini - Mi ricordo il corso base, poi quelli più approfonditi. E pensare che non avevamo nemmeno una vettura a parte quella ricevuta in dono proprio da Cotta. L’Amministrazione provinciale ci fece poi avere un picku"».

Tanti interventi sul territorio

Una lunga storia di interventi sul territorio bulgarese. Principalmente a fronteggiare gli allagamenti. Ma anche a dare supporto in caso di emergenze meteorologiche fuori dal Comune. "Grazie al contributo di tutti sono stati acquistati nuovi mezzi e ci siamo specializzati nell’antincendio boschivo e nella disinfestazione degli imenotteri. Oltre alla ricerca di persone scomparse. Abbiamo poi collaborato con altre Protezioni civili, mentre alcuni dei nostri volontari hanno operato dopo il terremoto a L’Aquila nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012". Storia più recente, anche la presenza per le alluvioni che hanno colpito Blevio nel 2024. Balestrini ha lasciato la carica di coordinatore nel 2018. Al suo posto Giovanni Coffari. Poi, nel 2021, Alberto Arrighi e, nel maggio dello scorso anno, Marco Di Luca. "All’attuale coordinatore auguro di portare avanti questo gruppo: sono sicuro si farà onore".

Festa insieme

Una quarantina di mezzi, decine di volontari e tanta voglia di condividere un pezzo di storia.Per l’anniversario dei vent’anni, la Protezione civile di Bulgarograsso ha voluto fare le cose in grande, non solo invitando gli amici di Cassina Rizzardi, con i quali è stata ufficializzata una collaborazione a partire da quest’anno, ma anche i gruppi dislocati in tutta la provincia di Como. Insomma, quella di domani, domenica 6 aprile, sarà una giornata da incorniciare. Ricco il programma, anche alla presenza delle autorità coinvolte: i festeggiamenti si apriranno alle 9.30 con il ritrovo delle associazioni, non solo di quelle legate al mondo del soccorso, sotto il rinnovato tendone di via Cavallina. Un’ora più tardi trasferimento nella chiesa parrocchiale per la messa. Alle 12, invece, apertura della cucina con menù vario: pasta al ragù, spezzatino con polenta, salamelle, patatine e fagioli, costata di manzo e molto altro. Alle 12.15 esposizione dei mezzi di soccorso e, nel pomeriggio, dimostrazione delle tecniche antincendio.