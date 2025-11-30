Venti nuovi posti auto: è aperto il nuovo parcheggio

Tavernerio ci sono venti nuovi posti per auto e moto: ha aperto ufficialmente il nuovo parcheggio di via Aldo Moro dopo l’ultimazione degli interventi per predisporre l’area.

Presto anche il completamento dell’illuminazione

Lo ha fatto sapere il primo cittadino Mirko Paulon: dopo alcune necessarie procedure burocratiche legate alla cessione dell’area, il nuovo parcheggio di via Aldo Moro è finalmente aperto e disponibile per l’utilizzo da parte dei cittadini e non solo. L’area di sosta per le auto è stata realizzata nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate al nuovo insediamento commerciale nell’area di via Provinciale: gli interventi erano stati ultimati prima dell’estate e in occasione della Sagra di San Fereolo ma da qualche giorno lo spazio di sosta è ufficialmente utilizzabile di giorno e di sera, a servizio delle attività commerciali del centro paese.

A seguire sarà completato anche l’allacciamento dell’illuminazione pubblica: come fa sapere il primo cittadino Paulon “L’obbiettivo è di garantire maggiore sicurezza e fruibilità dell’area anche nelle ore serali”.