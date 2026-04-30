Venticinque anni di professione religiosa: festa per Suor Mercedes

Venticinque anni di professione religiosa per Suor Mercedes: festa a Villa San Benedetto di Albese.

Grande festa a Villa San Benedetto

Domenica 26 aprile, durante la celebrazione eucaristica mattutina la comunità ha vissuto un momento di grande gioia e gratitudine: il 25° anniversario di Professione religiosa di Sr. Mercedes Martizano. Un’occasione di condivisione e partecipazione per lodare e ringraziare il Signore per il dono della sua vocazione e per la fedeltà con cui Sr. Mercedes ha vissuto questi anni di consacrazione, al servizio della Congregazione e della Chiesa.

La celebrazione è stata arricchita dalla presenza di numerosi fedeli, amici e membri della comunità, che con affetto e riconoscenza hanno condiviso questo importante traguardo. “Il clima di preghiera e di festa ha reso ancora più significativo questo anniversario, segno di un cammino vissuto con dedizione, amore e spirito di servizio. Rinnoviamo il nostro grazie al Signore per la testimonianza di Sr. Mercedes e continuiamo ad accompagnarla con la preghiera nel suo cammino”, le parole della comunità.

Queste le parole di Suor Mercedes durante la festa:

“Ringrazio il Signore Gesù, il Fondatore, San Benedetto Menni e le Fondatrici Maria Giuseppina Recio e Maria Angustias Gimenez, ringrazio i miei genitori e la mia nonna che sono ormai in cielo per la vita e l’educazione cristiana che mi hanno dato. Ringrazio la Madre generale Sr. Idilia maria Carneiro e Consiglio, la Madre provinciale Sr. Asuncion Riopedre e Consiglio e anche le persone che hanno accompagnato la mia vocazione (p. Pietro, p. Alessandro …) Ringrazio anche la superiora Sr. Mariella e tutte le sorelle della comunità ma anche le sorelle presenti e le comunità che rappresentano per questa occasione speciale di ringraziamento al Signore nella gioia. Ringrazio anche gli ospiti che ho amato e servito pur con le mie limitazioni e i collaboratori che sempre mi hanno appoggiato nel lavoro quotidiano di ogni giorno come anche familiari, volontari (Franco) e Laici Ospedalieri. Vorrei infine ringraziare chi mi ha accolta nella Congregazione, l’allora provinciale Sr. Mariella e le mie formatrici: Sr. Teresa Piccolomini, Sr. Eufracia Moscoso, Sr. Anna Minafra. Sr. Biberly Galo, Sr. Anafè Mariano. Chiedo a tutti voi di continuare a pregare, ringraziare il Signore con me per essere fedele fino alla fine che il Signore continui a benedirmi concedendomi la perseveranza finale nella Congregazione”.