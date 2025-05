Verde pulito: un esercito di volontari al Segrino

La manifestazione si è conclusa con un pranzo offerto dalla Pro loco a tutti i volontari

Tante le realtà che si sono impegnate per la buona riuscita dell'evento

Si è svolta nella mattina di oggi, domenica 18 maggio, la Giornata del verde pulito. La manifestazione - organizzata da Pro loco Eupilio e Pro loco Longone, in collaborazione con comunità pastorale Samz, associazione Cacciatori, Antincendio boschivo, Protezione civile Erba Laghi, istituto comprensivo "Rosmini", Scout e Guardie ecologiche volontarie, con il supporto di Segrino soccorso - ha riscosso un grande successo. Tanti i volontari presenti che, con partenza dal Punt d'Inach, si sono dati da fare per ripulire le rive del Segrino e le vie del paese. L'iniziativa ha avuto il patrocinio delle Amministrazioni comunali di Eupilio, Longone e Canzo, del Parco lago Segrino e della Comunità montana.

Pranzo per tutti alla struttura in riva al lago

Terminate le operazioni di pulizia, che hanno visto la raccolta di numerosi sacchi di rifiuti abbandonati per strada, è stato offerto un pranzo a tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa. La Pro loco ha accolto tutti alla struttura del Punt d'Inach e i suoi volontari hanno cucinato per i molti presenti riuniti sotto la struttura in riva al lago. Presenti anche i sindaci dei due paesi, Alessandro Spinelli e Carlo Castelnuovo, il parroco padre Giovanni Giovenzana e molti altri rappresentanti comunali, oltre ai presidenti delle due Pro loco, Cristina Castelnuovo e Andrea Molteni.