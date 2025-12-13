Veronica Poletti a Firenze tra le eccellenze del canottaggio

Il mondo del canottaggio ha celebrato le medaglie d’oro del 2025 con una cerimonia importante. C’era l’atleta crevennese tra le eccellenze premiate nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio

Si è imposta con la barca da 8

Erba al primo Gran galà del canottaggio italiano. Al prestigioso evento fiorentino era presente anche l’atleta di Crevenna, Veronica Poletti, che si è imposta in questo 2025 insieme alle sue compagne con la barca da 8. Le ragazze hanno vinto il titolo europeo, facendo doppietta con la barca da 8 maschile. Si trattava della prima volta nella storia degli Europei.

Riconoscimenti ai campioni del 2025

La premiazione si è svolta in un contesto spettacolare, all’interno di una sala rinomata per il patrimonio artistico, a supporto dell’importanza dell’evento, che ha visto la Federazione Italiana Canottaggio celebrare le medaglie doro della stagione 2025 e consegnare i premi “Protagonisti” e “Passione per il canottaggio” a 45 azzurri tra campioni mondiali, europei, vincitori di Coppa del Mondo, Universiadi e Coupe de la Jeunesse.

“Una soddisfazione inaspettata”

A raccontare la vittoria agli Europei, che si sono svolti in Polonia, è la stessa Veronica Poletti:

“E’ stata una bella soddisfazione, devo dire anche un po’ inaspettata. La Romania è molto forte, mentre l’8 dell’Italia non lo è così tanto di solito. E in effetti nelle gare di qualificazione del giorno prima la Romania ci aveva battuto. Oltretutto proprio alla partenza il microfono della timoniera si è rotto e quindi praticamente solo le prime due sentivano i suoi comandi, mentre dietro la sua voce non arrivava. Eppure ce l’abbiamo fatta”.

“Un’esperienza di condivisione”

Una bella soddisfazione riconosciuta e premiata nella splendida cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, come racconta Veronica che è al quinto anno di Scienze umane opzione economico-sociale al liceo “Porta”: