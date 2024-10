Vespa Club e Comune insieme con "Sapori e colori della Calabria"

"Sapori e colori della Calabria" invita nel salone del centro sportivo comunale di Olgiate Comasco.

Una festa in più e di vero gusto

Nella serata di sabato 12 ottobre, a partire dalle 18, la nuova iniziativa pensata e organizzata dal Vespa Club Olgiate Comasco e dal Comune. «Ci saranno cibi calabresi - dettaglia Graziano Mirandi, presidente dei vespisti - Svolgendosi nel salone della Pineta, l’iniziativa si terrà anche in caso di cattivo tempo".

Protagonisti piatti e musica della tradizione calabrese

Piatti della tradizione calabrese, musica della stessa regione e karaoke la faranno da padrone nel salone del centro sportivo in via Don Sterlocchi (località Pineta). Le prelibatezze: tagliere Ape della Sila, pasta alla silana, polpette al sugo, polpette fritte, panino con salsiccia silana e melanzane, panino sardella e provola, pitta con patate e peperoni, pitta con patate, peperoni e salsiccia, patate e peperoni, patatine fritte, fichi d’india, mostaccioli. Il menù fisso (28 euro): pasta alla silana, polpette al sugo e polpette fritte, peperoni e patate, fichi d’India, mostacciolo calabrese, caffè, acqua e bicchiere di vino.

Sulla scia della festa nelle vecchie corti

L0idea di aggiungere una festa in più, dedicata specificatamente a una regione italiana, è nata dopo il successo della manifestazione che, la scorsa primavera, ha visto ottima partecipazione in alcuni vecchi cortili di Olgiate Comasco. Poi l'idea di proporre un appuntamento anche in autunno. Ecco la formula scelta per valorizzare ulteriormente la voglia di aggregazione: una serata tutta "made in Calabria".