Veterinario vince il concorso Briga per abili enigmisti

E' indetto annualmente da La Settimana enigmistica

Grande appassionato ed esperto di rebus e crittografie

E’ stato per quasi 38 anni veterinario alla sede dell’Asl di Ponte Lambro. Giuseppe Sangalli, 68 anni, di Castelmarte, oltre a essere un medico per gli animali è anche un grandissimo appassionato ed esperto di enigmistica.

Negli anni ha collezionato diversi riconoscimenti, ma proprio lo scorso 28 settembre si è portato a casa l’oro al Briga, il concorso per autori di rebus più prestigioso e indetto ogni anno da La Settimana Enigmistica.

Ne aveva vinto un altro nel 2002.

Usa lo pseudonimo di Pipino il breve

Nell’ambiente degli appassionati sarà più facile riconoscerlo con il suo pseudonimo, Pipino il Breve. Un nome, «Pipino», nato da un soprannome datogli in gioventù da un amico e a cui ha aggiunto «il Breve» per contrasto con la sua altezza, che sfiora il metro e novanta. E' redattore de La Sibilla, bimestrale fondato da Guido "Guido" Iazzetta e Alessandro "L'Incas" Cassani.

