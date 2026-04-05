Via agli interventi da 600mila euro per risolvere le criticità

Al via da metà aprile gli interventi da 600mila euro ad Albavilla, per risolvere le criticità di via Ai Crotti e via Ai Monti: tre mesi di disagi per i residenti, ma le opere permetteranno un’importante messa in sicurezza delle aree in caso di eventi atmosferici eccezionali (nella foto un allagamento nei giorni di emergenza dell’estate 2025).

Dureranno circa tre mesi

Lo scorso mercoledì l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuliana Castelnuovo ha incontrato i residenti delle vie interessate dalle opere, che riguarderanno via Ai Crotti e via Ai Monti ma che interesseranno anche il centro storico: un’occasione per informare i cittadini dell’imminente avvio dei lavori. All’incontro è preceduta una lettera inviata ai circa 250 nuclei famigliari delle zone interessate.

«Siamo impegnati nell’affrontare e risolvere le criticità delle vie, in particolare in caso di eventi atmosferici intensi – ha spiegato il sindaco – Nel 2024 è stato avviato un percorso che ha portato all’incarico di uno studio professionale specializzato, da cui è nato un progetto mirato che prevede interventi sulla roggia di via Ai Crotti nel tratto di attraversamento della strada e a monte dell’imbocco e il rifacimento completo della tombinatura di via Ai Monti, nel tratto tra il tombotto e l’intersezione con via Patrizi. Opere finalizzate a evitare le esondazioni che interessano la via Crotti e il centro storico».

Come è noto le opere hanno un costo di circa 600mila euro: il Comune, a fine 2024, aveva partecipato al bando Dissesti di Regione Lombardia ottenendo contributi per il progetto per 234mila euro; la restante parte da 366mila euro è invece finanziata con fondi comunali.

In particolare, in via Crotti sarà eseguita la rimozione e demolizione dei cunicoli e tubazioni che attualmente convogliano le acque della roggia e saranno sostituiti tubazioni e cunicoli con un unico manufatto scatolare, mentre a valle del tratto intubato sarà fatta la sistemazione idraulica del corso d’acqua a cielo aperto. La rete di tombinatura a monte dell’attraversamento della roggia sarà poi ampliata e sarà dismesso l’attuale manufatto sfioratore nella traversa laterale di via ai Crotti convogliando le acque delle tubazioni che vi confluiscono nella roggia. Al termine saranno ripristinate le murature di recinzione e interne alle proprietà private e la superficie stradale.

In via Ai Monti sarà demolita e rimossa, dove presente, la rete di tombinatura che attualmente è ammalorata e degradata e sarà posato un nuovo collettore delle acque meteoriche; saranno poi installate nuove griglie e caditoie e sarà successivamente ripristinata la superficie stradale.

«Il cronoprogramma – spiega Castelnuovo – prevede l’avvio indicativamente a metà aprile e conclusione entro luglio salvo imprevisti: le vie durante gli interventi saranno temporaneamente interrotte con transito consentito ai soli residenti su percorsi alternativi. Siamo consapevoli dei disagi ma cercheremo di gestire le interferenze nel miglior modo possibile».

L’incontro ha visto la partecipazione di circa quaranta residenti. «Abbiamo scelto quest’occasione per informare e ascoltare le istanze – aggiunge Castelnuovo – Abbiamo comunicato di un intervento che ha grandissima valenza da punto di vista strutturale e preventivo. Si tratta di investimenti importanti e dal grosso peso economico: un’opera non visibile ma che rimarrà. Siamo consapevoli dei disagi ma queste opere sono prioritarie e importanti nel risolvere le criticità delle vie».