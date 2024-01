Via ai lavori alla primaria di Lurago d'Erba: le lezioni "traslocano"

Lunedì 29 gennaio 2024 alla scuola primaria di Lurago d'Erba inizieranno i lavori di adeguamento sismico finanziati dal Pnrr, e che dovrebbero concludersi entro agosto.

Via ai lavori alla primaria di Lurago d'Erba, il sindaco: "Scuola ancora più sicura"

"Non abbiamo problemi strutturali dell’edificio scolastico, ma visto che abbiamo la possibilità di aderire ai finanziamenti del Pnrr, abbiamo deciso di rendere ancora più sicura tutta la struttura scolastica", afferma il sindaco Davide Colombo. Con l’inizio dei lavori e sino al termine dell’anno scolastico, l’attività didattica per gli alunni delle classi prime e seconde, proseguirà presso le aule dell’oratorio locale. Invece le classi terze, quarte e quinte, verranno trasferite alla scuola secondaria di primo grado di Lurago. Il rientro alla primaria, è previsto per settembre 2024.

Le lezioni traslocano

"Con l’inizio dei lavori di adeguamento sismico, abbiamo deciso di trasferire le attività scolastiche per consentire ai ragazzi di beneficiare di ambienti adeguati per proseguire in serenità l’anno scolastico. Questi cambiamenti sono resi possibili grazie a tutte le persone che ci stanno aiutando in questo periodo temporaneo. Nello specifico ringrazio della preziosa collaborazione la parrocchia di Lurago e il dirigente scolastico", continua Colombo.

