Via al relamping nelle scuole: a bilancio ci sono 130mila euro

Via al relamping nelle scuole della città di Cantù.

L’Amministrazione comunale ha affidato i lavori per la sostituzione dell’impianto di illuminazione della scuola secondaria di primo grado Francesco Anzani e della primaria Chiara e Francesco d’Assisi in via Casartelli. La somma prevista per portare a termine il cantiere è di 130mila euro, che sono stati stanziati dal Ministero.

Il commento di Maurizio Cattaneo

Puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo:

"Occorre fare una premessa. Il mio impegno e quello dell’Amministrazione comunale nei cinque anni precedenti a questo secondo mandato è stato rivolto anche agli interventi per far ottenere ai plessi il certificato di prevenzioni incendi, così da mettere a norma gli edifici scolastici. A ciò si sono sommati anche i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche".

In questo solco si inseriscono anche i nuovi interventi nella scuola Anzani e nella Chiara e Francesco d’Assisi.

"Ora la nostra intenzione è quella di proseguire con l’efficientamento energetico dei plessi scolastici. Ciò può avvenire lungo due direzioni: da un lato dal punto di vista elettrico e dall’altro da quello termico. Proprio alla scuola secondaria di primo grado di via Ginevrina da Fossano siamo già intervenuti nel recente passato con la sostituzione di tutte le lampade nella sola palestra. Ora la nostra intenzione è quella di proseguire con il medesimo lavoro anche nel resto dell’istituto".

Il relampig porterà, come ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, due benefici in modo particolare:

"Da un lato registreremo evidentemente una riduzione nei consumi elettrici e quindi un abbattimento dei costi. Dall’altro contribuiremo a creare un ambiente scolastico, frequentato da studenti e docenti, certamente più confortevole, con una intensità di luce migliore e che aiuterà a stancare meno la vista delle persone che studiano e lavorano all’interno di quelle scuole".

Prima dell’intervento all’interno della scuola secondaria di primo grado Anzani e della primaria Chiara e Francesco d’Assisi, l’Amministrazione comunale si è occupata del relamping di un altro plesso.

"Si tratta della scuola secondaria di primo grado Tibaldi, che di fatto ha raggiunto un’efficientamento energetico tale da essere quasi completamente autonoma».

Accanto al relamping, l’Amministrazione comunale ha intenzione di procedere al miglioramento anche dell’efficientamento termico all’interno delle scuola.

«Rimane un nostro obiettivo a breve e medio periodo - ha continuato l’assessore - In passato abbiamo fatto alcuni interventi in questa direzione e vogliamo proseguire a farne degli altri nei prossimi mesi".

L’amministratore pubblico ha precisato inoltre, che i lavori nella scuola media Anzani e in quella elementare di via Casartelli «verranno condotti durante le interruzioni delle lezioni scolastiche, nei periodi di ferie, in maniera tale da non arrecate disturbo al regolare svolgimento delle lezioni nelle aule e negli spazi comuni. Quindi nessun intoppo all’attività scolastica».