Ammonta a 122mila euro l’importo derivante dall’attivazione della convenzione tra il Comune di Cantù e il Comune di Cucciago relativa all’attività estrattiva dell’ATEg1, la cava situata al confine tra i due territori comunali. Le risorse saranno interamente reinvestite per l’implementazione del Lotto II B della pista ciclopedonale di Cantù Asnago, i cui lavori hanno preso avvio in questi giorni.

Via alla convenzione per la cava di Cucciago, in arrivo 122mila euro per la frazione Cantù Asnago

La convenzione, attivata a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo del lotto II B, prevede infatti forme di compensazione a favore del Comune di Cantù in considerazione degli impatti generati sul territorio comunale dall’attività estrattiva e dal traffico connesso. Con l’attivazione della convenzione e la successiva ricostruzione degli importi maturati dal 2018 al dicembre 2025, è stato quantificato un indennizzo complessivo pari a 122mila euro.

Il progetto della ciclopedonale

Le risorse saranno interamente reinvestite sul territorio e destinate all’implementazione del Lotto II B della pista ciclopedonale di Cantù Asnago, i cui lavori hanno preso avvio in questi giorni.

L’intervento in corso prevede il collegamento tra la rotatoria del Cimitero di Cantù Asnago, che conduce verso il ponte della Roggia Sant’Antonio, lungo la SP34, in continuità con il primo lotto già realizzato tra la stazione ferroviaria e il cimitero.

Grazie alle risorse aggiuntive derivanti dalla convenzione, il progetto potrà essere implementato rispetto alla configurazione originaria, consentendo un ulteriore sviluppo del percorso ciclopedonale e rafforzando il collegamento tra le diverse infrastrutture di mobilità sostenibile presenti sul territorio.

Le parole del sindaco

“Ho seguito personalmente questa partita: ritengo importante che una parte delle risorse generate da un’attività che ha un impatto concreto sul territorio di Cantù possa tradursi in un beneficio diretto per la nostra comunità. Grazie al lavoro svolto e all’attivazione della convenzione oggi possiamo contare su 122.000 euro aggiuntivi che verranno interamente reinvestiti sul territorio. Si tratta di un risultato atteso da anni dai cittadini di Cantù Asnago, che chiedevano giustamente che una parte delle risorse derivanti dall’attività estrattiva potesse tornare alla comunità sotto forma di interventi concreti. È un risultato che dimostra come attenzione amministrativa, capacità di interlocuzione e conoscenza del territorio possano trasformarsi in opportunità reali per la città. Queste risorse ci consentono infatti di implementare ulteriormente l’intervento previsto sul Lotto II B della ciclopedonale, migliorando i collegamenti e la sicurezza di pedoni e ciclisti”, il Sindaco Alice Galbiati.

Importi e tempistiche

Il Lotto II B, in cui verrà reinvestita la somma derivante dalla Convenzione, è stato aggiudicato per un importo di circa 345.000 euro e rientra in un progetto più ampio che comprende anche l’acquisizione delle aree necessarie all’intervento e le opere di regimazione delle acque superficiali, per un valore complessivo superiore a 600.000 euro.

L’opera prevede la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale lungo circa 230 metri, con una larghezza di circa quattro metri, delimitato da cordolatura in calcestruzzo e protetto verso la strada provinciale da una barriera in acciaio. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2026.