Via alla distribuzione dei sacchetti per la differenziata

Ad Inverigo inizia la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. Multileggero e umido per utenze domestiche verranno consegnati gratuitamente.

Via alla distribuzione

Ha preso il via proprio nella mattinata di oggi, sabato 10 maggio, la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. I sacchetti per la raccolta multileggero e umido (solo per utenze domestiche) saranno distribuiti gratuitamente. Il via a Romanò Brianza e Villa Romanò, dalle 9 alle 12, rispettivamente nella sala civica di via Mazzini a Romanò e in biblioteca a Villa Romanò.

Prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti successivi nelle altre frazioni saranno i sabati seguenti. Il 17 maggio a Cremnago alla scuola primaria Piermarini e poi sabato 24 e sabato 31 alla palestra polifunzionale di via Monte Barro. Gli orari sono i medesimi, dalle 9 alle 12. Per quanto riguarda le utenze aziendali, è necessario comunicare ragione sociale e partita iva. In caso di mancato ritiro, a partire dal mese di giugno sarà possibile recarsi all’ufficio tecnico comunale negli orari di apertura del pubblico per richiedere la propria fornitura. Per maggiori informazioni è possibile contattare proprio l’ufficio tecnico allo 031 3594306. Un ulteriore passo per migliorare la raccolta differenziata, che secondo una prima stima è passata dal 75,07 per cento del 2023 al 77,82 per cento del 2024.