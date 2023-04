Dopo tre anni di assenza ritorna, in gran spolvero la Mostra zootecnica di Appiano Gentile, tradizionale evento organizzato dalla Pro Loco.

Via alla Mostra zootecnica di Appiano Gentile

Fino a domani, domenica 16 aprile, a farla da padrone saranno laboratori per bambini, esposizioni di animali, teatro e ottima cucina. L’inizio dell’evento era in programma per ieri sera, venerdì 14 aprile, alle 21, con uno spettacolo teatrale al cineteatro «San Francesco». Oggi, invece, la manifestazione è entrata nel vivo, a partire dalle 9.30, nel parco di Villa Rosnati: apertura della manifestazione e inaugurazione della mostra "Dobbiamo essere tutti artigiani di pace", a cura della Caritas. Poi, dimostrazione di battitura del ferro con Denis Lanzanova. Alle 12.30 l’ottima cucina dei volontari darà il meglio di sé: maialino alla brace, risotto taleggio e radicchio e molto altro.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, semina del cetriolo e della quercia con rilascio del diploma per tutti i bambini partecipanti, laboratori didattici col Parco Pineta, dimostrazione tecniche apistiche a cura di "Associazione api Lombardia" e "Apicoltori appianesi", inaugurazione delle mostre in Villa Rosnati, esposizione degli animali con illustrazione delle varie razze, spiegazione del lavoro veterinario insieme a Luigi Ferrario, gara con le lumache organizzata dall’azienda agricola "Lumaga" e ballo country. Saranno presenti i "Trematera" di Oltrona di San Mamette con i loro trattori d’epoca, il nucleo cinofilo e il reparto a cavallo della Polizia di Stato con un loro camper. Immancabili i banchi mercato e la mostra fotografica del gruppo "Autoscatto" dal titolo "I colori dell’orto".

Domenica 16 aprile, invece, laboratorio "Io e il mio cavallo" curato dal Cde di Appiano Gentile con Manuela Pauri, laboratori didattici del Parco Pineta ed educazione ambientale, sculture con la motosega di Diego Commissati e il laboratorio del Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como "Libri e cuscini". Nel pomeriggio, benedizione della manifestazione, corso di scacchi curato da "La Ruota del Cavallo", laboratorio della Caritas, premiazione del concorso fotografico "Fauna ed animali domestici italiani", gara delle lumache, dimostrazione delle tecniche apistiche, concorso dei vitelli da latte ed esibizione del Corpo Musicale Appianese. La chiusura dell’evento è prevista per le 18..