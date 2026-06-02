Via alla raccolta libri per riqualificare la biblioteca dell’asilo

“Dona un libro, fai crescere un sorriso”: al via una raccolta libri per riqualificare e ampliare la biblioteca della scuola dell’infanzia di Alzate.

L’iniziativa

La raccolta libri è stata lanciata dalla Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera Vidario ed è finalizzata a riqualificare e ampliare la biblioteca scolastica dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’obbiettivo è creare uno spazio sempre più vivo, accogliente e ricco di storie, capace di accompagnare i più piccoli in nuove avventure di immaginazione, crescita e scoperta.

I libri donati dovranno essere in buono stato: sono ben accetti albi illustrati, fiabe e racconti che figli e nipoti non utilizzano più, ma che possono continuare a regalare emozioni, fantasia e momenti di condivisione ad altri bambini. Ciascuno dei volumi donati entrerà a fare parte della nuova biblioteca della scuola, contribuendo a costruire un ambiente educativo ancora più stimolante e coinvolgente.

I libri potranno essere consegnati direttamente presso la segreteria della scuola, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 11.30 e all’uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 16. L’appello è quindi rivolto alla comunità, invitata a partecipare con un gesto concreto che possa lasciare un segno nel percorso di crescita dei bambini.